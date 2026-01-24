Özgür Özel, Uğur Mumcu'yu andı: 'O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33. yılında Cumhuriyet gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu andı.

"ÖZLEMLE ANIYORUM"

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

"O TUĞLA ÇEKİLECEK, O DUVAR YIKILACAK..."

CHP lideri, paylaşımının devamında, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle: