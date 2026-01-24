Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Uğur Mumcu'yu andı: 'O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak...'

24.01.2026 11:18:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, katledilişinin yıldönümünde gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı. Özel, paylaştığı mesajda, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33. yılında Cumhuriyet gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu andı.

"ÖZLEMLE ANIYORUM"

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

"O TUĞLA ÇEKİLECEK, O DUVAR YIKILACAK..."

CHP lideri, paylaşımının devamında, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

