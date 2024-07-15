Özgür Özel, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı TBMM'deki makamında kabul etti.
CHP Lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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