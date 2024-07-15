Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: 'O gece siyasi parti ayrımı yoktu'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:17

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, TBMM'de yaşananları anlattı. Özel, "O gün Meclis kapalıydı. Ben o gece milletvekili arkadaşlarıma partide toplanalım diye mesaj attım. Bizim Meclis'i açmamız lazım dedim." dedi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Özel, şu açıklamalarda bulundu:



"Burası Meclis, Meclis demek halkın iradesi demek. Anayasa'ya göre seçimlerin yapıldığı, o seçim sonuçlarına göre kendiliğinden toplanan bir Meclis'teyiz. Halkın iradesi neyse onun üstünde hiçbir şey olmaması gerekir. Bütün darbecilerin hedefi hep Meclis olmuştur. Rahmetli Kamer Genç, 'bunlar bir gün başınıza bela olur' demişti. O günlerde devletin elindeki istihbarata göre bunlar bir darbeye kalkışabilirler bilgisi vardı. 33 bin subay vardı, 11 bini FETÖ'cülükten ordudan atıldı. 100 kurmay subaydan 84'ü terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlıydı.

Bunlar sistematik bir şekilde yıllardır bugüne hazırlanıyormuş. Askeri Şura yaklaşıyordu ve bunlar planlarını öne çekti. Gece 3'te yapacakları darbeyi bir subayın MİT'e ihbarda bulunmasıyla saat 21'e çektiler. Bunlar bir gün Cumhuriyet yönetimini devirip yerine FETÖ'yü getirmek için hazırlık yapıyordu. 2015 MİT raporu var, o raporda Mehmet Dişli'nin ihraç edilmesi gerekiyor deniliyor ama gereği yapılmıyor.

O gün Meclis kapalıydı. Ben o gece milletvekili arkadaşlarıma partide toplanalım diye mesaj attım. Bizim Meclis'i açmamız lazım dedim. Ben Meclis'i açan değil Meclis'in açılması fikrini ortaya atan kişiyim. Meclis'i Meclis Başkanı açtı çağrı yaptı. Biz gidip direnelim dedik. Meclis'e giderken gidelim demokrasiye sahip çıkalım, zaman zaman partimize ithamlarda bulunulmuştu. Ama o gece siyasi parti ayrımı yoktu. Meclis Başkanı Divan'a çık deyince, AK Partili Aydoğdu'dan ceketini aldım üzerimde o gün ceket yoktu. Seçilmiş parlamentonun hükümetin arkasındayız dedik."

ESAD GÖRÜŞMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye de değinen Özel, "Suriye konusunda ilk olarak doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Bize dönen yaklaşımın resmi bir talebimiz olursa olumlu dönüş olacağı yönünde oldu ve resmi talebimizi yaptık. Gün ise henüz belli değil" ifadelerini kullandı.