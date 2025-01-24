Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne dayanışma ziyareti: 'AKP'li olmayan herkes hedeftedir'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:27

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:18

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında 19 Ocak’ta gözaltına alındı. Özdağ, İstanbul Adliyesi'nde yapılan işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, " AK Parti’nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, tökezlediklerinde koluna girmeyen herkes hedeftedir; herkes." ifadelerini kullandı.

"AKP'Lİ OLMAYAN HERKES HEDEFTEDİR"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

“Her gün ‘Bu da oldu’ dediğimiz bir süreçle Türkiye tanışıyor. Sonuçta bir siyasi partinin genel başkanı tutuklandı. Geçmişte de benzer durumlar olmuştu. Bunları da en sert şekilde kınamıştık. Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın Ankara’da hakkında soruşturma açılıp, bir restoranda polisler tarafından gözaltına alınıp, polis tarafından İstanbul’a götürülüp, emniyette tutulup, savcılığa sevk edilip, dünya kadar mobbinge varacak bir sürecin sonucunda da tutuklanıp, Silivri Cezaevi’ne konması kadar kabul edilemez bir durum yoktur. Kendisini ilk soruşturmayı duyduğumda telefonla aramıştım, dayanışma duygularımı ifade etmiştim. Ardından Ankara’da gözaltına alındığını duyduğumuzda, Ankara’da bulunan Grup Başkanvekilimiz Sayın Murat Emir gittiğinde 10 dakika önce İstanbul’a doğru yola çıkarıldığını öğrendik. İstanbul’daki Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır süreci baştan sona takip etti. Ben de adliyeye giderek genel başkan yardımcılarımızdan bilgi almıştım.”

“GERİYE DÖNÜK TWEETLER İŞİN İÇİNE KATILARAK TUTUKLANDI”

Maalesef süreç, tutuklama ile sonuçlandı. Hem de geriye dönük tweetler işin içine katılarak, Kayseri’de yaşanmış bir olay dava dosyasına apar topar eklenerek, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gibi ifadeler kullanılarak. Ki bir partinin genel başkanı olarak ettiği sözün karşılığını duyan kişinin böyle bir zırha sahip olması zaten hukuken kabul edilemez. Tarafsız Cumhurbaşkanı için yazılmış, yılda iki kez konuşan Cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddeyi, günde beş kez canlı yayınlarda konuşan, siyasi rakiplerine hakaret eden birini korumak için, daha doğrusu rakiplerini yıldırmak için, mevkidaşlarını sindirmek için kullanıldığını da görüyoruz. Böyle bir sürecin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor. Hiçbir şeyi boşuna yapmadıklarını biliyoruz. Burada hedef Sayın Ümit Özdağ, tek başına Zafer Partisi değil. AK Parti’nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, tökezlediklerinde koluna girmeyen herkes hedeftedir; herkes.

“AK PARTİ DEDİ DİYE KİMSE TERÖRİST OLMAZ”

Biz bütün Türkiye’ye şunu ifade etmek durumundayız: AK Parti dedi diye kimse terörist olmaz. AK Parti dedi diye kimse hırsız değildir. AK Parti dedi diye kimse halkı infiale sevk eden değildir. Bunları AK parti diyor. Gerçekte bunların tamamı, AK Partili değilsin diye sana yakıştırılanlar, atılan iftiralardır. Buradan AK Parti’ye ve MHP’ye oy veren çok değerli seçmenlere seslenmek isterim ki mesele mertçe mücadele etmek yerine, mesele rakibinle gerçekten siyasi bir mücadele vermek yerine arkadan çelme çakmak. Bir futbol müsabakasında hakeme kendi formasını giydirmek. Tarafsız olması gereken hakem, iki takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz, bugün Türkiye’de bu savcıların yaptıklarını, bu hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kim bir mücadeleyi hakem hilesi ile kazanıp da içine sindirebilir. Kim bir mücadeleyi haksızlıkla, pusu ile kazandığında ‘Ben kazandım’ diyebilir. Biz bu pusu zihniyetiyle, bu çelme çakan zihniyetle, bu rakibine karşı hile yapan zihniyetle mücadele ediyoruz.

“ÖZDAĞ PARTİSİNİN BAŞINA GEÇECEK”

Seçimler kazanılır, kaybedilir. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimler kaybettik. Ama böyle çirkefe bulaşmadık. 31 Mart’ta bir seçim kaybettiler, gözleri döndü. Bir siyasi parti güçleniyor, onlar için tehdit oluyor. Saldırıyorlar. Bir diğer siyasi parti onları eleştiriyor, saldırıyorlar. Bir siyasi parti seçim kazanıyor. Seçimi kazanan belediye başkanını çağırıp, transfer teklif ediyor. Öbür taraftan diğer seçim kaybettiği yerde, 31’de 31 belediye meclis üyeliğini kaybettiği bir yerde, bir belediye meclis üyesi kazanamadığı yerde belediye başkanını içeriye atıyor. Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkan adayına temiz kağıdı veriyor: ‘Aday olabilirsin.’ Seçilince terörist ilan edip yerine kayyum atıyor. Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun, bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, koluna giriyoruz, arkasında duruyoruz. Çünkü Türkiye’de muhalefet bir bütün olarak Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Bugün Sayın Genel Başkanvekilimizin başkanlığında heyetlerini ziyaret ettik. Dayanışma duygularımızı ifade ettik. Tutukluluğa itiraz yazılıyor. Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl ve vicdan hakim olacak. Sayın Ümit Özdağ gelecek, görevinin başına, partisinin başına geçecek. Ruhen partisinin başında ama fiziken partisinin başında olması demokratik açıdan… Madem ki seçimlere doğru gidiyoruz. Sayın Erdoğan her imkanı kullanarak mücadele ederken, rakiplerini hapiste tutması eşit bir mücadeleye yakışır mı? Bunu bir kez daha milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Değerli hocama ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli heyetleri ile çok anlamlı, değerli görüş alışverişlerinde bulunduk. Ümit ediyorum Sayın Ümit Özdağ döner, görevinin başına gelir. Telefon konuşmamızda da söylemiştim. O beni ziyaret etmişti. İadeyi ziyaret 2024’e yetişmedi, 2025’te ilk ziyaretlerden birini kendisine yapacaktık. Bugün onun yokluğunda oldu. Bunu da söyledim. Bunu saymıyoruz, mutlaka varlığında en kısa zamanda bir kez daha bu binaya ziyarete gelmek isteriz. Zafer Partisi’nin tüm üyelerine, tüm seçmenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm üyelerinden, tüm seçmenlerinden; Gençlik Kolları Başkanımız burada, Zafer Partisi’nin gençlik kollarına, gençlik kollarımızdan en derin sevgilerimizi, saygılarımızı, dayanışma duygularımızı iletiriz.”

"BU BİR HUKUK KATLİAMIDIR"

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Genel Başkanım, Türkiye'de hiçbir kaçma riski olmayan bir genel başkandır. Fakat apar topar polis nezaretinde İstanbul'a götürüldü. Sabah ifadesi alındıktan sonra serbest kalacağını düşünürken, tutuklandı. İki sığınmacı ailenin çocuk istismarı üzerinden birbirine girmesini üzerimize yıktılar. Genel Başkanımız, bu konuda çok hassas davrandı. Güvenlik güçleri ilk andan itibaren yanımızdaydı. Cumhurbaşkanına olan hakaret davası olmayınca, aylar önce olan bu olay üzerinden bu tutuklamaya sebep oldular. Eğer Genel Başkanım aylar önce bir suç işlediyse bu niye bu kadar bekletildi. Kayseri'de 1065 kişi gözaltına alınmışken bir Zafer Partili bile yokken, bir tutanak bile yokken Genel Başkanımızı tutukladılar. İtirazımız bir hafta içinde yapılacakır. Ümit Özdağ burada olmayabilir ama buradaki herkes Ümit Özdağ'dır. Bu bir hukuk katliamıdır. Bugün Genel Başkanımıza olan, yarın bir başkasına olacaktır.