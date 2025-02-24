Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan ortak açıklama: Erdoğan'a flaş 'diploma' yanıtı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:37

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı.

13.00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi, 14.30 civarında sona erdi.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Zirve sonrası her iki lider de basın mensuplarının karşısında geçti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Türkiye'nin sorunları için ortak hareket edebiliriz. Erken seçime taraf değilim. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır" dedi.

Dervişoğlu, "Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim. Önümüzdeki hamleleri konuştuk" dedi.

DERVİŞOĞLU: ERKEN SEÇİME TARAF DEĞİLİM

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Erken seçime bakışımızı daha önce de dile getirmiştim. Erken seçim tartışmasının yaşanmasından yana taraf değilim. Siyasette Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yol açacak seçeneklerin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin geçmişe dönük açıklamaları var. 2027'de yapılacak seçim erken seçim değildir. İYİ Parti olarak buna onay vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıldır."

İYİ PARTİ'DEN AKP'YE GEÇİŞLER

AKP'ye MKYK'sinde yer alan eski İYİ Partililere ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak değerlendirildi. Demokrasilerde vatandaşların verdiği oy namustur. Bana göre tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur" diye konuştu.

ÖZEL: DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılarda kurtarma konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. İYİ Parti'deki tüm iyi insanlara teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"DİPLOMA SORUŞTURMASI ACZİYET İTİRAFIDIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan "diploma" soruşturmasına yönelik konuşan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır. Sayın İmamoğlu'nun bu konuda hukuki herhangi bir sıkıntısı yok. Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur. Bu iş döner dolaşır, Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının konuşturur. Onun okul arkadaşları bulunamazken; İmamoğlu'nun kanıtı var.

Erken seçim konusunda İYİ Parti ile CHP arasında nüans farkı var. CHP'nin erken seçimi istemesini, Erdoğan'ın yeniden adaylığına onay vermek şeklinde okumamak gerekir. Biz Erdoğan'ı adaylaştırmak için yapılacak erken seçime var olmadığımızı defalarca ifade ettik."

ÖZEL'DEN AKP'YE 'ANKET' YANITI

"Hayali anketlerle olmuyor. Benim son aldığım ankette 4.2 puan, geçen ay AK Parti'yi az bir farkla önde gösteren bir anket şirketi de CHP'yi bu ay bir puan farkla birinci parti olarak göstermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı özeleştiri yapacaklarını ifade ediyordu. CHP, 2023'teki seçimlerden sonra özeleştiri nasıl yapılırın iyi bir örneğiydi. Ancak Adalet Partisi'nin kongresinde yeni ne gördük? Başkasının eskisinden yeni olmaz. Bunun adı yenilenme değil, transfer bedelidir."