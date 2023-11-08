Özgür Özel, X hesabında biyografisini değiştirdi
13 yıllık Kılıçdaroğlu liderliğinin ardından CHP'nin yeni Genel Başkanı olan Özgür Özel, sosyal medya platformu X'teki biyografi kısmını güncelledi. Kılıçdaroğlu da dün değiştirmişti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet ve partinin 100'üncü yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti.
İkinci tura kalan başkanlık seçiminde Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı olarak tarihe geçti.
Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 8, 2023
Özgür Özel: "Bir CHP Genel Başkanı'nın bilmesi gerekenleri bana aktardı, önemli öğütleri oldu."
Bugünkü devir teslim töreniyle mazbatasını alan yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X'teki biyografi kısmını güncelledi. Özel'in, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı" ibaresini "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak değiştirdiği görüldü.
KILIÇDAROĞLU DA DEĞİŞTİRMİŞTİ
Kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da (X) biyografi kısmını güncellemiş ve "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ifadesini, "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" olarak değiştirmişti.
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