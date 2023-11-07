Kılıçdaroğlu X hesabında 'biyografi'sini değiştirdi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:17

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen 1367 kurultay delegesi, Cumhuriyetin ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. genel başkanı oldu.

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00'e doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni genel başkanını açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU X HESABINI GÜNCELLEDİ

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) biyografi kısmını güncelledi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ifadesini, "Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı" olarak düzeltti.