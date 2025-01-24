Özgür Özel, yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporunu paylaştı: 'İktidarı bu tarihi vebal karşısında uyarıyorum...'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın can verdiği yangın faciasıyla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin ön raporunu paylaşıp iktidara seslendi.

Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yangın faciasının yaşandığı gün "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak", Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" dediği hatırlattı. Özel, daha sonra rapordaki tespitlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur."

"Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum" diyen Özel, raporun ilgili 3 sayfasını paylaşıp iktidara "Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum" diye seslendi.

Özel'in paylaştığı rapor şöyle: