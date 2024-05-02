Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek üzere yurttaşları Saraçhane'ye davet eden ancak polis barikatını aşamayınca bir açıklama yaparak geri dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümediniz?" sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:41
Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
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1 Mayıs sabahı saat 04.30’da yollar, 05.30’da toplu ulaşım OHAL’i aratmayacak şekilde kısıtlandı.

İstanbul’daki engellere rağmen, işçiler, sendikalar ve siyasi partililer çeşitli yöntemler ve ara sokakları kullanarak sabahın erken saatlerinde Saraçhane’ye geldi.

YÜRÜYÜŞTEN VAZGEÇİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sendikalarla Saraçhane'den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi bekleniyordu ancak yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel, alandan ayrıldı. Sendikalar da müzakereler sonrası yürüyüşten vazgeçti. 

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmelerini hatırlattı fakat Taksim'e izin verilmediğini bildirdi. Özel "Birileri Taksim'i kendi egemenlik sancağı zannediyor" ifadesini kullandı.

ÖZEL, TAKSİM’E NEDEN YÜRÜMEDİ?

Sendikaların ve Özel’in kararı tartışılmaya devam ederken; CHP lideri, “Taksim’e neden yürümediniz?” sorusuna yanıt verdi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı."

Küçükkaya, CHP Genel Başkanı’na Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sordu.

Özel şu yanıtı verdi:

"Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."

"ÖNEMLİ BiR KAZANIM"

Özgür Özel Saraçhane'deki manzaranın tarihi nitelikte olduğunu vurgularken o fotoğrafı ise şöyle yorumladı:

"Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum."

“BEN O BARİKATI İLK SEÇİMİ KAZANARAK AŞACAĞIM”

Özgür Özel, Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan kemerinin önündeki barikata da çok sert tepki gösterdi ve bunun dün itibariyle kayda geçtiğini, hafızalara kazındığını ifade etti.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu."


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