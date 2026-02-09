Özgür Özel: 'Yargı sistemi mal varlıkları açıklanamayan kişilerden hızla arındırılacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Toplantıda CHP iktidarında adalet sisteminde uygulanacak politikaların ele alındığını belirten Özel, "İktidar hukuk sistemimizi yerle bir ediyor" dedi.

"Yargı sisteminin arındırılması, liyakatin, hızın, güvenilirliğin belli bir noktaya gelmesi ve bundan sonra bu ülkede hiçbir iktidarın gelip de yargıyı ele geçirmesinin mümkün olmadığı yeni bir düzen ve buna yönelik düzenlemeler istiyoruz. Siyasetin yargıya etkisini ortadan kaldırıp, gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargıyı kuracağız" diyen Özel, "Yargı eliyle yolu adliyelere düşen herkesin, 'Ben mahkemede adaleti bulurum' dediği bir sistemi inşa etmek durumundayız. Bugün yüzde 20'lere düşen yargıya güven oranını, şerefli yargı mensuplarımızla birlikte yeniden yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, "Millete tepeden bakanlar gidecek, milletin hizmetkârı olanlar göreve gelecek. Herkes derin bir nefes alacak. Söz veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ‘Artık sorunları görüyoruz, bunları anlatıyoruz’ noktasından, bu sorunları çözecek reçeteleri elimizde uygulamak için seçimleri bekliyoruz" vurgusunda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

"ATAMALARDA ŞEFFAF KRİTERLER OLACAK"

"Yargı sistemi Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan, mal varlıkları açıklanamayan, yolsuzluğa bulaşmış kişilerden hızla ve tamamen arındırılacak. Yargı mensuplarının göreve alımından atamalarına, terfilerine ve performans değerlendirmelerine dair tüm süreçler şeffaf ve önceden belirlenen kriterler çerçevesinde yürütülecek. Mahkemelerde dosyaların hangi heyete ya da heyetlere düşeceğine ilişkin yetki mahkeme başkanlarından alınacak. Dosyalar kanuni olarak oluşturulacak sıralama yöntemine göre otomatik olarak dağıtılacak. Coğrafi teminata ilave olarak yer ve kürsü güvencesi sağlanacak."

"BAROLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

İhtisas mahkemelerinin sayısını arttıracağız. Bu mahkemeler alanına hakim yargıçlar tarafından yürütülecek. Tıbbi davalara bakan mahkemeler, asker kişiler için mahkemeler gibi alanlarda da yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız, var olanları güçlendireceğiz. Dosya görülme süresi uzamış yüksek mahkemelerin üye sayılarını arttırarak vatandaşın adalet talebini karşılayacağız. Kırılgan grupların yargıya erişiminin önündeki engelleri kaldıracağız, bunun için barolarla ve Barolar Birliği ile birlikte çalışacağız. Bizim iktidarımızda yargı siyasetin aparatı olmaktan çıkarılacak, sadece vatandaşın hukukunu koruyacak."

"ÜRETİCİYİ KORUYAMAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI DEĞİŞMELİ"

"Devletin milletin hukukunu koruması gereken bir diğer saha da uluslararası alandır. Bu iktidar nasıl vatandaşın hukukunu yurt içinde korumuyorsa, yurt dışında da koruyamamaktadır. Gümrük Birliği çerçevesinde yaşanan son gelişmeler bu ülkenin üreticisinin uluslararası alanda sahipsiz bırakıldığını ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin Kanada, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere yaptığı yeni serbest ticaret anlaşmaları tek taraflı olarak ülkemizi etkileyecektir. Bizim üreticimiz ürününü ihraç ederken gümrük vergisine tabi olmaktadır ama yeni anlaşmaların ardından aynı ülkelerin Türkiye'ye vergisiz ürün satabilmesinin önü açılmaktadır. Yerli üreticiyi korumayan Gümrük Birliği Anlaşması mutlaka değişmeli, hızla revize edilmelidir. Biz iktidarımızda Gümrük Birliği Anlaşması'nın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedefliyoruz. Anlaşmanın tek taraflı yapısını değiştireceğiz. Karar alma süreçlerine mutlaka Türkiye’yi dahil edeceğiz.

"NİHAİ ÇÖZÜM AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK"

Gümrük Birliği’nin Türkiye’de yarattığı sıkıntıların nihai çözümü ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olmasından geçmektedir. Biz kararlı politikalarımızla ve partimizin uluslararası alanda gördüğü büyük destekle Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerini en kısa zamanda başarıya ulaştıracağız. Başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de 89 üye partinin CHP’nin Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne tam üye yapma hedefini tamamen desteklediklerine yönelik sık sık tekrarladıkları, imza altına aldıkları niyet beyanları ve dayanışmasını bu konuda son derece kıymetli görüyor, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne kadar hızlı Avrupa Birliği’ne üye olabileceğimiz konusunda bir fikir vereceğini umuyoruz.

"AKP İŞLETMELERİMİZİ HIZLA İFLASA SÜRÜKLÜYOR"

Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, işletmelerimizi de hızla iflasa sürüklüyor İşletmelerimizin genel borçluluk seviyesinin olağanüstü seviyelere ulaştığını endişeyle takip ediyoruz. 1 yıllık artış %85’e ulaşmış, bu rakam son 3 yılın toplamına eşittir. 2025 yılı sonu itibarıyla hem vatandaşların hem de işletmelerin toplam icra iflas dosya sayısı 23 milyon 994 bine ulaştı. Takipteki alacakların tutarı 2025 yılı sonu itibarıyla 426 milyar 201 milyon liraya ulaşmıştır. Son 1 yıldaki artış %100’e yakındır. Vatandaşın kamuya olan borçlarındaki artış 1 yılda %65’e ulaşmıştır. Bu rakamın da detaylarına baktığımızda en büyük borç takibinde olan grubun KOBİ'ler olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın da işletmelerimizin de kamuya ait borçlar ve yüksek faizler nedeniyle içinden çıkılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyoruz.

“BU ÜLKENİN DEVASA KAYNAKLARI VAR”

Değerli arkadaşlar, bugün önerdiğimiz politikaları hayata geçirmek zor değil. Çünkü bu ülkenin devasa kaynakları var. Örneğin bu sene bu iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle 2,7 trilyon liramız faiz ödemelerine gidecek. Sadece bu kaynak bile tüm bu saydıklarımızı karşılamaya misliyle yetiyor. Kur Korumalı Mevduat’la heba edilen kaynaklarımızı, zenginleri silinen vergilerini, kamu özel işbirliği anlaşmalarına yapılan garanti ödemelerini saymıyorum bile. Ve en önemlisi adalet olmazsa, refah olmaz. Sadece 19 Mart darbesi için 160 milyar dolarımız heba edildi. Ekonomik krizin üzerine bir de yargı ve siyasi kriz eklendi. Biz bu çatı altında Türkiye’nin yakıcı sorunlarına yapıcı çözümler üretmek için ve bunları milletimizle paylaşmak için çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu 12 metrekarelik hücresinde olsa da bu millet için azimle çalışıyor. Onu esir alarak bu işi durduracaklarını sananları, yerel seçimlerde olduğu gibi yine büyük bir hüsran bekliyor. Yerelde nasıl kazandıysak, genel seçimde de açık bir farkla kazanacağız.

"İNSANLARIMIZIN UMUDUNU YEŞERTECEĞİZ"

Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkenin işçisine, emeklisine, çiftçisine, esnafına ve memuruna iyi gelmedi. Ama milletimiz emin olsun ki değişim herkese iyi gelecek. Millete tepeden bakanlar gidecek, milletin hizmetkârı olanlar göreve gelecek. Herkes derin bir nefes alacak. Söz veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ‘Artık sorunları görüyoruz, bunları anlatıyoruz’ noktasından, bu sorunları çözecek reçeteleri elimizde uygulamak için seçimleri bekliyoruz. Milletimizin vereceği yetkiyle ve büyük bir sorumluluk anlayışıyla arı gibi çalışarak umudunu kaybetmiş olan insanlarımızın umutlarını yeşerteceğiz. Bundan önce Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde olduğu gibi hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, omuz omuza, kol kola bu ülkeyi bir kez daha ayağa kaldıracağız. Bu ülke kalkınacak, zenginleşecek ve adaletli olarak paylaşacak. Kimse Cumhuriyet’in kalkınmasının ve adaletinin dışında kalmayacak. Bu ülke, bu ülkeyi kuran dedelerimizin hayallerinde olduğu gibi torunlarının barış, refah ve huzur içinde yaşadığı bir ülke olacak. Hepinize programımızı, toplantımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.”