Özgür Özel'den Erdoğan'a 'deprem turisti' yanıtı: 'Allah'tan da korkmuyor sizden de utanmıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Özel, kendilerini her defasında deprem bölgesini yalnız bırakmakla suçlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın depremin yıldönümüde Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretleri anımsatan Özel, "Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"BÜYÜK ÇARESİZLİKLERİ HEP BERABER YAŞADIK"

"Depremden sonra 7. kez Gölbaşı'na gelişim benim, ilk gelişim dahil. O yüzden buraya dışarıya bir yere gidiyormuş gibi gelmedim. Kendi akrabalarımı ziyarete gidiyormuş gibi geldim. Bunun yanı sıra yakından takip ediyorum. Burada ilk günlerdeki büyük çaresizliği, su şebekesinin tamamen göçmüş olmasının yarattığı zorlukları, o karı, kışı, buzu... Arama kurtarmada ordunun 3 gün boyunca dışarıya çıkarılmamasından dolayı yaşanan büyük çaresizlikleri hep beraber yaşadık.

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDE ENGEL VAR"

Büyük bir mücadele verildi. Elimizden geldiği kadarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle buraya sahip çıkmaya çalıştık. Yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler malum, diğer belediyelerden farklı olarak kriz yönetiminde sürekli bir başlarına oldukları için, hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için, kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyeler olarak, bu sürecin de hem deprem sırasında hem de sonrasında çok önemli işler yaptılar.

Türkiye'de bir örnek gösterilecekse, hemşeriniz Abdurrahman Tutdere'nin memleketinde yerinde dönüşüm konusunda harekete geçmesi, 32 bin bağımsız bölüme ruhsat vermesi ve 32 bin aileyi yerinde dönüştürmesi; Türkiye'deki toplam bu yapılan işin yüzde 45'ine denk geliyor. Dün Sayın Vali vardı, birlikte konuştuk. Türkiye'de yerinde dönüşüm yapıldıysa, neredeyse her iki taneden bir tanesi Abdurrahman Tutdere'nin mücadelesiyle yapıldı. Burada da aynı modelle İskender Başkan çok istedi ama burada yerinde dönüşümün önünde engel var biliyorsunuz.

"HERKES SEVDİĞİNE KAVUŞTU"

Bir yandan sizlerin adalet arayışına tanıklık ediyoruz. Bir yandan bu şehrin yaşadığı büyük travmayı birbiriyle dayanışarak nasıl atlatmaya çalıştığını izliyoruz. Bir yandan da üzülüyoruz tabi. Çünkü Tayyip Bey 1 haftadır dışarıdaydı, sevdikleriyle. Biliyorsunuz Tayyip Bey, 2 gün Suudi Arabistan'da 'eli kanlı katil' dediği prensle kucaklaşmaya gitti. Sonra da 'darbeci' dediği Sisi'yle kucaklaşmaya gitti. Nihayet bugün döndü. Ben 1 haftadır sevdiklerimle, Osmaniyelilerle, Gazianteplilerle, Hataylılarla, Adıyamanlılarla, Gölbaşılarla kucaklaştım. Herkes sevdiğine kavuştu, ben de size kavuştum. Her fırsatta, Allah'tan da korkmuyor sizden de utanmıyor, şahidim sizsiniz. 'Deprem turisti' diyor. 'Depremde enkazın başında yoktular' diyor. Aksine, biz vardık, kimin olmadığını siz biliyorsunuz.

Buraya belediye başkanlarımla beraber geldim. Sadece Gölbaşı'nda; Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir, büyükşehir belediyelerimiz bulundu. Altyapıdan, içme suyu ve asfalt çalışmalarına kadar her birisinin; kiminin ASKİ'si, kiminin MESKİ'si, kiminin Adana'sı, Eskişehir'in bütün elemanları çalışmalarını burada yürüttüler. Hepiniz şahitlik ettiniz, ev sahipliği ettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4000 metrekarelik bir parkı buraya kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem şehitliğimizi -biraz önce gittim buradan kendine de selam olsun- Zeydan Karalar dün serbest kaldı, inşallah İzmir Büyükşehir'in o günkü belediye başkanı Tunç Soyer, buraya onun da emeği çok, onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteriz.

"ALLAH O BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN DA RAZI OLSUN"

Bolu Belediyemiz bu prefabrik belediye binasını geldi hızla burada yaptı. Ve elbette ki bu belediyeye sadece bu gördüğünüz CHP'li belediye başkanları değil, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları da katkı sağladı. Tokat, Altınordu ve Esenler belediyeleri de bizim belediyelerimiz değil ama buraya geldiler, katkı sağladılar. Allah o belediye başkanlarımızdan da razı olsun.

"BUNU TAYYİP BEY'E ANLATAMIYORUZ"

Bu işin parti ayrımlı siyaseti olmaz ama bunu Tayyip Bey'e anlatamıyoruz. Tayyip Bey'e anlatamıyoruz. O günler geldi geçti. Cumhuriyet Halk Partisi bir çivi mi çaktı, bir taşın üstüne taş mı koydu. Allah'tan o ilk günlerde hatta biraz tepki çekmişti işleri yavaşlatır diye -bizim belediye başkanları da kızıyorlardı ilk günler- "Ne yardım gelse AFAD'a kaydolacak" dediler. "Kendiniz dağıtmayacaksınız." Ben hatta İskender Başkanın "Ya bu işte AFAD diyorlar, engelliyorlar falan" dediğini hatırlıyorum. O günlerde zorluk oldu ama Tayyip Bey'in böyle yapacağını bileydim en çok ben isterdim."