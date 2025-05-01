Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: 'Ya adalet, ya sefalet'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu, Özel paylaşımında, "Ya Adalet, Ya Sefalet!" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından 1 Mayıs paylaşımında bulundu.
Özel, paylaşımında "Ya adalet, ya sefalet" ifadelerini kullandı.
Ya Adalet, Ya Sefalet!#1Mayıs pic.twitter.com/TeXbC9Km04— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2025
Etiketler: #Özgür Özel #1 Mayıs #Paylaşım
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