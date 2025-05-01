İstanbul'da 1 Mayıs ablukası: Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi!

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy, ablukaya alındı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler Kadıköy'de toplanmaya başladı.

İstanbul'da 1 Mayıs ablukası: Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi!
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Erdem Öktem / Elif Özge Yalçın
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:31

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacaklarını duyurmuştu.

Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcilerinin çağrıda bulunduğu Kadıköy, dün gece saatlerinden itibaren ablukaya alındı.

Dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de ise TİP üyeleri ve üniversite öğrencileri toplanmaya başladı.

Kadıköy'de yollar ve ara sokaklara girişler polis tarafından kapatıldı.

 


Etiketler: #kadıköy #abluka #1 Mayıs

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