Özgür Özel'den 14 Mayıs çıkışı: 'Kimseyi suçlamıyoruz, hepimiz sorumluyuz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya ziyaretinde partililer ve yurttaş ile bir araya geldi. Özel, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Kimseyi suçlamıyoruz, hepimiz sorumluyuz" ifadelerini kullandı.
CHP Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, seçim değerlendirmesinde bulundu. 14 Mayıs seçimini değerlendiren Özel, kimseyi suçlamadıklarını belirterek öz eleştiride bulundu. 'Gençlerin umudunu kırdık' diyen Özel, yerel seçimlere yönelik çalışmaların sonuçlarından memnuniyetini paylaştı.
"Seçimlerin kilidini Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan 3 anahtar ile açtık" diye konuşan Özel, yerel seçimdeki başarının gençler, kadınlar ve bilim ile bağantılı olduğunu ifade etti.
Türkiye İttifak'ı çağrısı yapan Özel, partinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek gelecek seçimere çok daha fazla çalışılacağının altını çizdi.
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