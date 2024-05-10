Özgür Özel ile bir araya gelmişti: Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:11

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik iftiraları ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen ‘troll’ Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya gelmişti.

Muhalefet aleyhine yaptığı algı çalışmalarıyla bilinen eski Yeni Şafak çalışanı Karagöz, Aralık 2022’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eşi Dilek İmamoğlu ile bir restoranda yemek yedikleri görüntüleri paylaşarak hedef almıştı.

Karagöz, son yıllarda birçok defa ‘İBB’de teröristlerin çalıştığına’ dair yalanlanan iddialar ortaya atmıştı.

GÖRÜŞME TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem oldu. Özel’e tepki gelirken; sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN O FOTOĞRAFA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eleştirilerin ardından CHP lideri Özel’den söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama gelmişti.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, "Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da birçok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" demişti.

ECE ÜNER'İN ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLDU

Konuya dair tartışmalar sürerken; Sözcü TV sunucusu Ece Üner'in "Özgür Özel ve Taha Hüseyin Karagöz" görüşmesini eleştiren yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

Üner, "Hiç kimsenin kalemşörü değiliz. Bizim gibi insanlar paradan puldan çakarlı araçtan vazgeçip hakikati kamuoyuna haykırmaya çalışan insanlar bedel ödüyorsa bu troller yüzünden" dedi.

Üner ayrıca Karagöz için "Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir" ifadesini kullandı.