Özgür Özel'den '27 Ekim' yanıtı: 'Arkadaşlar bana bununla gelmeyin...'

CHP lideri Özgür Özel'in TUSAŞ’a yönelik saldırı sonrası 27 Ekim’de düzenlenecek mitingin iptal edilmesini öneren partililere "Bana bununla gelmeyin" dediği öğrenildi.

Özgür Özel'den '27 Ekim' yanıtı: 'Arkadaşlar bana bununla gelmeyin...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'dan başladığı Doğu ve Güneydoğu ziyaretini Ankara'da TUSAŞ saldırısından sonra yarıda keserek Ankara'ya döndü.

Özel, Ankara'da partisinin MYK toplantısına katıldı. Kritik toplantıda TUSAŞ'a yönelik saldırı konuşuldu.

Toplantıların ilerleyen bölümlerinde CHP’nin 27 Ekim’de İstanbul Beşiktaş’ta düzenlemeye hazırlandığı Yaşam Hakkı Mitingi gündeme geldi. MYK üyelerinin yarısından fazlası Türkiye’de bir provokasyon ortamı oluştuğunu belirterek mitingin ertelenmesinin sağlıklı sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Mitingin iptal edilmesini öneren MYK üyeleri, ‘daha güçlü biçimde’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmasını önerdi.

'ARKADAŞLAR BANA BUNLARLA GELMEYİN LÜTFEN'

Sözcü'de yer alan habere göre; MYK üyelerinin önerilerini dinleyen Özel, toplantıda söz alarak mitingin iptaline ilişkin görüşlere katılmadığını söyledi.

Özel burada yaptığı konuşmada “Arkadaşlar bana bunlarla gelmeyin lütfen. Endişelerinizi anlıyorum, ancak 'CHP terörün yarattığı etkiden korktu' dedirtemeyiz, dedirtemeyiz. Mitingimizi yapalım, Cumhuriyet Bayramımıza da daha yüksek perdeden sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Özel’in itirazının ardından gece saatlerinde CHP MYK’sı mitingin gerçekleştirilmesi kararını aldı.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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