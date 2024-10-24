CHP MYK'nın gündemi iç güvenlik... Özgür Özel'in başkanlığında sabah yapılan MYK toplantısı sona erdi. MYK, akşam saatlerinde yeniden toplanacak

CHP MYK, saat 10.15'te başlayan toplantısı sona erdi. TUSAŞ'ın tesislerine yönelik saldırının ve İç güvenlik konularının ele alındığı MYK'nın, akşam saatlerinde yeniden toplanacağı öğrenildi.

CHP MYK'nın gündemi iç güvenlik... Özgür Özel'in başkanlığında sabah yapılan MYK toplantısı sona erdi. MYK, akşam saatlerinde yeniden toplanacak
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ANKA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:19

Kahramankazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısını Diyarbakır’daki programı sırasında canlı yayında öğrenen ve altı günlük Güneydoğu programını iptal eden Özgür Özel, Ankara'ya dönmüştü.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını görüşmek üzere saat 10.15'te Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. 

Edinilen bilgiye göre; MYK'nın tek gündem maddesi iç güvenlik meselesi oldu. TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının yakından izlenmesi kararlaştırılırken, terör saldırılarının sürmesi ihtimali üzerinde durulduğu da öğrenildi.

Özel'in, cenaze törenlerine katılması ve yaralıları ziyaret edecek olması nedeniyle MYK toplantısı tamamlandı. MYK'nın akşam saatlerinde yeniden toplanacağı öğrenildi. 


Etiketler: #CHP #CHP Merkez Yönetim Kurulu #CHP MYK

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