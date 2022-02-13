Özgür Özel'den dikkat çeken 'aday' açıklaması: Sivas'tan açıklayalım herkes rahatlasın...

13 Şubat 2022 Pazar, 13:05

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği programa değinen Özel, "Yıllarca zaman zaman birbirleriyle sert rekabet etmiş, yıllarca karşı taraflarda yer almış, farklı siyasi eğilimlerin liderleri dün akşam bir yuvarlak masanın etrafında oturdular. Bu ayın sonunda Türkiye'ye, basın mensuplarına ve Türkiye'deki herkese birlikte yürüyecekleri yolun detaylarını anlatacakları programdan önce son toplantılarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

Toplantının kamuoyuna verdiği mesajı da aktaran Özel, "Demokrasiye dönüşte, güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasında, kuvvetler ayrılığında, tek adam rejiminin sonlanmasında tam mutabakata varılmıştır. Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

"GÖSTERECEĞİMİZ ADAYIN KAYBETME LÜKSÜ YOKTUR"

Özel, aktif siyasette ciddi tartışmalar olduğunu ve bunların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha çok aile içi toplantılar yapıyoruz ama basından da gizli yapmıyoruz. 'Cumhurbaşkanı adayınız kim' tartışmalarına Sivas'ta bir açıklık getirmek isterim, bunu arzu eder misiniz? Adayı Sivas'tan açıklayalım herkes rahatlasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır mecliste vekaletini yürütüyorum, yerine imza atıyorum, yerine söz söylüyorum. Eğer 13. cumhurbaşkanı, seçildiği güne kadar vekaletini yürüttüğüm birisi olursa herhalde torunlara anlatılacak daha iyi bir hikaye olmaz. Ancak şunu bilin, genel başkanın kendi yaklaşımıdır. Aday olmak için 'bütün ittifak ortaklarının seçime kaç parti giriyorsa tamamının tam mutabakatı varsa onur duyarım' diyor. Şunu da hep söylüyor, 'bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü yoktur'. 100 yıl önce Sivas'ta Atatürk konuşurken kaybetme lüksü var mıydı? Kaybedersek bir sonraki seçime bakamayız. 100 yıl sonra kaybetme imkanının olmadığı yeni bir tercih noktası. Bunun için bütün anketler, en doğru ölçümler, en hassas çalışmalar hangi adayı gösteriyorsa o aday olacak. Ama herkes emin olsun ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13. cumhurbaşkanı olacak."

"CUMHURİYETİ KURTARACAK BİR OY..."

Seçimlerde bir oyun bile önemli olduğuna dikkati çeken CHP Grup Başkanvekili Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu rejimi, bu Cumhuriyet'i kurtaracak o bir oy var ya yüzde 50+1'lik sistemdeki o bir oyu artık emekli öğretmenlerimiz, öğrencilerinden hocalık hakkı olarak isteyecekler. Bu salondaki herkes bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Yarın sabah yataktan kalkarken gözünüzü açtığınızda 'ben cumhurbaşkanı adayıyım, şimdi gidip bu seçimi kazanmalıyım' demeye hazır mısınız, var mısınız? Eğer cumhurbaşkanı adayı siz olursanız biz bu seçimi şimdiden kazanırız. Yarın sabah ve şimdi ayağa kalkın ve bu seçimi kazanın. Kalkın ayağa, kalkın ve bu seçimi kazanın. Bu seçimi senin cumhurbaşkanı adayın kazanacak, siz kazanacaksınız. Cumhuriyet'in 13. cumhurbaşkanı adaylarısınız, hepinize inanıyoruz, hepinize güveniyoruz. Sivas ayağa kalkarsa Türkiye'nin sırtı yere gelmez."