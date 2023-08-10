Özgür Özel’den ‘adaylık’ açıklaması: ‘İlk önce aileme…’

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:07

CHP'de kongre süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin çok azı tamamlandı. İl kongreleri ise 15 Ekim’de tamamlanacak. ‘Değişim’ mesajlarının estiği bu süreçte, en çok merak edilen konu ise genel başkanlık koltuğuna kimlerin talip olacağı.

Halk TV’nin haberine göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "istifa et" dediği iddialarını yalanladı. Özel, "Bir çatışma yok. Bu görevden dolayı ne MYK ne Genel Başkan ile çatışıyor veya sürtüşüyor değiliz. Genel Başkan bana herhangi birşey söylemedi. Söyleyeceğini de beklemiyorum. Grup başkanlığı ile ilgili herhangi bir tartışma yok. Kaynağı belli olmayan birçok haber servis ediliyor" ifadelerini kullandı.

“ANADOLU TURUNU HER TÜRLÜ YAPARIM”

Anadolu turu hazırlığı için ise Özgür Özel, "Senelerdir yapıyorum, bundan sonraki süreçte genel başkanlık ile ilgili bir karar verirsem de Anadolu turu yaparım. Bu kararı vermezsem de yerel seçimlere gidildiği için Anadolu'ya gitmek, örgütleri dinlemek benim kararım" dedi.

“BU ÖRGÜTE HAKARET”

Kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini ve seçmenin bakış açısının parti için sağlıklı olmadığını söyleyen Özel, "Bazıları bunun bu kadar ciddi olmadığını bazıları da böyle bir ruh hali olmadığını söylüyor. Bazısı da örgütte böyle bir ruh hali olmadığını ama seçmende olduğunu söylüyor. Bu örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı örgüte hakaret. Bunu kabul etmem mümkün değil" diye konuştu.

“SORUMLULUK ALMAKTAN VAZGEÇMEDİM”

Değişim tartışmaları hakkında Özel, "Değişim konusunda kararlı ve vefalı olmak lazım. Bu vefa meselesiyle ilgili ilk gün takındığım tutum ile bugün arasında fark yok. Değişimi bir kişi ve kişilere veya tüzüğe indirgememek lazım. 'Genel başkana mı haksızlık', 'Genel Başkan eski çalışma arkadaşlarına mı haksızlık' ya da 'tüzük değişikliği ile mi yapılacak' gibi eleştirilerin hepsini birden göğüsleyen bir mesele tarif ediyoruz. Sorumluluk almak noktasında vazgeçmişliğim yok" dedi.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Özgür Özel özetle şu ifadeleri kullandı:

"Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailem ile sonra genel başkan ile paylaşacağım. Eğer karar verirsem... Genel başkan ile bunu paylaştığım sırada; ben nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkan ne düşünüyor öğrenmek isteyeceğim."