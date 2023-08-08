Son dakika: 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi: Aralarında Özgür Özel de var

Son dakika haberi... Milletvekilleri hakkında 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosya da bulunuyor.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:13
Son dakika: 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi: Aralarında Özgür Özel de var
Abone Ol google-news

TBMM'de 28. Dönemin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı.

Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM  Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.


TBMM Meclis dokunulmazlık

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'nun dosyası da var! 'Dokunulmazlık'lar Cumhurbaşkanlığına iade edildi

Kılıçdaroğlu'nun dosyası da var! 'Dokunulmazlık'lar Cumhurbaşkanlığına iade edildi
Adalet Bakanı Tunç: Can Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında

Adalet Bakanı Tunç: Can Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında
Meclis'e sunulan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı

Meclis'e sunulan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı

En Çok Okunan Haberler