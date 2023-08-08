Son dakika: 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi: Aralarında Özgür Özel de var
Son dakika haberi... Milletvekilleri hakkında 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosya da bulunuyor.
TBMM'de 28. Dönemin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı.
Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.
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