CHP'den Özgür Özel’in memleketinde dikkat çeken atama

Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:30

Güncelleme: 08.08.2023 - 18:30

CHP Manisa İl Yönetimi, 24 üye istifa edince düştü. Duvar’ın haberine göre yönetimin düşmesi üzerine CHP Genel Merkezi’nce atama yapıldı ve Manisa’nın yeni il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Ali Kuyumcu oldu. Kuyumcu başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı.

CHP kulislerine göre yaklaşan CHP kurultayında genel başkanlık için adı geçen isimlerden Özgür Özel’in memleketi olan Manisa’da gerçekleşen bu değişim siyasi olarak sembolik bir önem taşıyor. Özgür Özel’in de bu istifaları gerçekleştikten sonra öğrendiği kaydediliyor. İstifa sonucu düşen eski yönetimin Özel’e, Kuyumcu başkanlığındaki yeni yönetiminse Genel Merkez’e yakın olduğu iddia ediliyor.