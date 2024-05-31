Taksim'e 'Gezi Parkı' ablukası: Park ve Anıt çevresi kapatıldı, metro seferleri durduruluyor
Taksim Dayanışması'nın Gezi Parkı Eylemleri'nin 11. yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'na eylem çağrısı yapması üzerine polis, meydan ve çevresini abluka altına aldı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgeye yapılan metro seferlerin durdurulacağı açıklandı.
Taksim Dayanışması'nın Gezi Parkı Eylemleri'nin 11. yıldönümü vesilesiyle bugün saat 19:00'da Taksim'e çağrı yapması üzerine polis alanı abluka altına aldı.
Eylem çağrısı sebebiyle Taksim Meydanı Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatılarak yoğun güvenlik önlemleri alındı.
METRO SEFERLERİ DURDURULUYOR
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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