Özgür Özel'den, Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki: 'Ne kadar korktuklarını gösteriyor!'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:11

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 2024 Aralık ayının başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna müzekkere yazıldığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK TEPKİ

Erzincan’da olan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu soruşturmaya ilişkin ilk kez konuştu.

Özel, “Bu, İmamoğlu’ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ama 6 ok kazanacak, CHP kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada, yalandan siteler yazıyor. Bunlar da ciddiye alıp alıştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu, Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, 6’ncıyı diplomayla yapıyorlar. Ama, 6 ok kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

NE OLMUŞTU?

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia etmişti. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu öne sürmüştü.

İddianın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve bu konudaki belgelerin hem İBB arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı bildirmişti.

İmamoğlu'nun lisans diploması da İBB Teyit hesabı tarafından paylaşılmıştı.