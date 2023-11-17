Özgür Özel'den 'baba evine dönün' çağrısı: CHP'den Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:06

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin sadece CHP’lilerin değil, gidişattan memnun olmayan herkesin baba evi olduğunu belirtmiş ve "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim" çağrısı yapmıştı.

Özgür Özel'in Meclis grup kürsüsünden yaptığı bu çağrı üzerine gözler de CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayrılan ya da ihraç edilen isimlere çevrildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilmişti. Özel'in o çağrısının ardından Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdi. "Sayın Genel Başkanımızın 'baba evine dönme' tabiri çok güzel oldu. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz., sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor ki önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim" açıklaması yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP'ye geri dönmesini temenni ettiğini söyleyen Özcan. "Sayın İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de partiye dönerse çok sevinirim" dedi.

"MUHARREM İNCE'YE GELMİŞ RESMİ BİR TEKLİF YOK"

CNN TÜRK'e konuşan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, CHP'den Muharrem İnce'ye resmi davet gitmediğini altını çizdi. Sayan, "Muharrem İnce bir partinin genel başkanı. Biz bir partiyiz. Eğer resmi davet yapılırsa icabeten bir cevap verilir" ifadelerini kullandı.