Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'cunta başkanı' yanıtı: MHP liderine kendi sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması" cümlesine kendi sözleriyle yanıt verdi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'cunta başkanı' yanıtı: MHP liderine kendi sözlerini hatırlattı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cunta başkanı" ifadesiyle ilgili MHP lider Devlet Bahçeli'nin gösterdiği tepkiye yanıt verdi. 

Özel, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin “Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır” dediğini belirten Özel, MHP liderinin henüz Cumhur İttifakı ortağı olmadığı dönemde yaptığı bir konuşmasının videosunu paylaştı. 

Özel'in paylaştığı videoda Bahçeli'nin şu sözleri yer alıyor:

"Bu son gelişmelerle AKP çizmeyi ziyadesiyle aşmıştır. Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Hitler, Mussolini ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AKP çizgisiyle tekerrür etmiştir."

 


Etiketler: #cunta #Devlet Bahçeli #Özgür Özel

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