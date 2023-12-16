Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel'den 'ittifak' vurgusu: İhtimaller sıfırlanmaz

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, Özel ve beraberindeki heyeti makam odasında ağırladı.

Özel, “ 5 yıl önce İstanbul’u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimiyle hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul’u seven herkese bir kez daha Ekrem başkanı emanet ediyoruz. Yolu açık olsun. Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “İstanbul’da hâlâ ittifak ihtimali var mı?” sorusuna Özel “Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Açıklanan belediye başkan adayları arasında İzmir ve Aydın’ın olmamasını “Aydın’ı açıkladığımız gün, Aydın’la aynı ölçekte ve aynı statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Sekiz şehirde anketler sürüyor. İzmir ve diğer büyük şehirler için de memnuniyet anketlerimizi yaptırıyoruz” şeklinde yorumladı.

“Muharrem İnce’yle bir randevunuz oldu mu? Görüşecek misiniz” sorusunu Özel, “Randevulaştık. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce’yle bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz” diye cevapladı.