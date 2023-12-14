Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenaze töreninde yan yan geldi

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Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreninde yan yan geldi

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2023 Perşembe, 17:52

 Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenaze töreninde yan yan geldi

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