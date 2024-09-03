Özgür Özel, PM’de partililerin tüzükle ilgili kontenjan ve dönem kuralı eleştirilerini yanıtladı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde tüzük kurultayı süreci kapsamında merkez yönetim kurulu (MYK) ve parti meclisi (PM) üyeleri ile milletvekilleriyle bir araya geldi. PM toplantısında tüzüğe yönelik eleştirilerin ağırlıklı olarak ön seçim, milletvekilleri ile belediye başkanlarına dönem sınırlaması ve genel merkeze verilen milletvekili kontenjanları üzerinden yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; bazı PM üyeleri genel merkeze milletvekili belirlemek için yüzde 15 kontenjan verilmesini “Bu durumda yönetim doğrudan 90 milletvekilini kendi seçebiliyor. Hepsi seçilecek yerlerden aday yapılırsa, yönetim istediği gibi 90 vekili belirlemiş olur” diyerek eleştirdi. CHP lideri Özel’in ise bu eleştirilere “Gençlerin ve kadınların önünü açmamız için bu gerekiyor” karşılığını verdiği öğrenildi. Kontenjan verilecek illerle ilgili maddenin ise “değişime açık olduğu” kaydedildi. Bunun dışında bazı vekillerin önseçimle ilgili “Hâkim denetiminde yapılsın” talebinde bulunduğu aktarıldı. Ancak Özel’in de bu öneriye karşı “Hâkim denetiminde olursa kontenjanları kullanma imkânı kalmaz” dediği belirtildi.

Toplantıda CHP’nin önceki kurultay ve kongre süreçlerinde sorun yaşanan “blok liste, çarşaf liste” konusunun da gündeme geldiği, bazı PM üyelerinin “Blok listeler seçimlerde yarışı kısıtlıyor. Çarşaf liste herkesin yarışmasını sağlar” eleştirisini getirdiği öğrenildi. Özel’in de bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi. Taslakta genel başkanın seçtiği merkez yönetim kurulu üyelerinin parti meclisinden güvenoyu alması öngörülürken, bazı PM üyelerinin “MYK’yi de PM seçsin” önerisini getirdiği belirtildi. Belediye başkanlıkları ve milletvekilleri için olan üç dönem sınırlamasının da hemen uygulamaya geçmesinin talep edildiği aktarıldı. Özel’in de dönem kuralıyla ilgili “Geriye dönük bir uygulama hukuken mümkün değil ancak gözden geçireceğiz” yanıtını verdiği öğrenildi. Ayrıca, Özel’in cinsiyet kotasıyla ilgili de her dönem yüzde 5 artacağını vaadettiği kaydedildi.

YÜCEL: 19 BİN GÖRÜŞ ALDIK

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tüzük çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yücel, “Toplamda 19 bin görüş aldık. Genel Başkanımızı Sayın Özgür Özel önceki genel başkanlarımızla görüşerek tüzükle ilgili önerilerini aldı ve hepsini ilgili komisyona teslim etti. İnanıyoruz ki değişimin ilk adımı olan bu tüzük kurultayından; Türkiye’nin en demokratik, en katılımcı, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi en öne alan, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir tüzük çıkacak. CHP adım adım bu ülkeyi yönetmeye ve gencinden yaşlısına, emeklisinden asgari ücretlisine, esnafından çiftçisine herkesin derdine derman olmaya geliyor” diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak istemiyle dava açılmasını anımsatan Yücel, “Şunu hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalkanı, üyesinden genel başkanına kadar CHP’dir” ifadelerini kullandı.

