CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı
CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Genel Merkez binasında başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıda milletvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Kapalı Grup toplantısı, Genel Merkez binasında Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında başladı.
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