CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı

CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Genel Merkez binasında başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıda milletvekilleri ile bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:33
CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Kapalı Grup toplantısı, Genel Merkez binasında Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında başladı. 


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