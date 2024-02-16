Özgür Özel'den 'Dikili' açıklaması: 'Anketlerde ilk 3'te yer alan bir performans gösterdi'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:36

CHP lideri Özgür Özel, Dikili Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Benim için çok anlamlı yerdeyiz. Burası benim Bornova Anadolu Lisesi’nde yatılıyken ortaokul 2’inci sınıftan başlayarak yazlarında gelip plajında çadır kurduğum, festivallerine katıldığım, Çınaraltı'nda Uğur Mumcu'yu dinlediğim, Kenan Evren sağ kulağımıza Yunanlılar düşmandır, ‘savaşa’ derken, sol kulağıma ‘barış barış’ diyen, yüreğimdeki solu ilk defa topladığım ve bugün buradaysam varlığını borçlu olduğum evimdeyim.

1980'lerde 12 Eylül darbesi solun sendikaların üzerinden tanklarla geçip tüm muhalefeti sindirmişken, Dikili solun sesini tekrar yükselttiği, özgür düşüncenin dile getirildiği, örgütlü mücadele için kol kola girmelerin başladığı, insanların birbirine cesaret ve umut verdiği kentti. O günden bugüne Dikili özgürlükler, sosyal devlet, unutturulmaya çalışılan tüm değerlere sıkı sıkıya bağlı tüm insanların yazın hep birlikte kucaklaştığı, misafirler döndüklerinde kentteki havanın hiç değişmediği yer.

Dünden bugüne Dikili ‘ye hizmet eden hangi partiden olursa olsun hizmet eden belediye başkanlarına, şimdiki duygusu ne olursa olsun Dikili'nin efsane başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum.

'DİKİLİ ANKETLERDE İLK 3'TEYDİ'

Bir siyasi partiyiz ve belediye başkanı tercihte bulunacağız. 11 belediye başkan aday adayı başvuruda bulundu. Hepsi bu göreve layıklar, yarın hepsinin bu kente faydaları olacak. Biz bir tercih yapmak zorundayız ve genel kural memnuniyet anketi. İzmir’de memnuniyet anketi belediye başkanları açısından güç… Çünkü seçmenin beklentisi yüksek ve notu kıt. Ancak Dikili’de baktığımızda anketlerde ilk 3'de yer alan bir performans gösterdi. Ankete baktık konuşacak tartışacak bir şey yok dedik. Üstünde en kısa konuştuğumuz ilçe Dikili'ydi.

Adil Kırgöz, 5 yılda boyunca mali tabloyu düzeltmiş, yeni projelere başlamış bitirmiş, bunu sizlere iyi anlatmış, sizlerden de seçildiğinde çok yüksek seviyede destek almış durumdaydı. Ben kendisinin ve ekibini kutluyorum. CHP profil anketlerinde ortaya çıkan işi gücü İzmir olacak, Konak, Karşıyaka, Balçova, Dikili olacak, sorunları doğru tespit edecek, sakin, kararlı, büyük projeleri kararlılıkla iyi planlayarak yapacak, en üst düzeyde hizmet vermesi istenen, geçmişi başarılı birini belirlemek için Cemil Tugay karşınızda. Bundan sonra daha önce olduğu gibi Kırgöz’ün işi gücü Dikili, Tugay’ın işi gücü İzmir olacak. Çalışacak, başaracak, yüzleri güldürtecekler.

'TÜRKİYE İTTİFAKI’NA GÜVENİYORUZ'

2019'da seçime ittifakla girmiştik. CHP'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Onların desteği vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ancak başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz saygı duyduğunuz gerekçeleri var. Ancak önümüzde bir seçim var ve seçimde beklentisi olanlar da var. Recep Tayyip Erdoğan, rejime kast eden anayasa değişikliği ile tek adamlık yetkilerini ele aldığında hepimiz çok karamsardık. Ancak seçmen 2019'da bu orantısız gücü dengeledi. Bu sistem 1 kişiyi seçiyor ve her şey o kişi karar veriyor. Böyle olunca umutsuzluk büyük heyecana dönüştü.

14 yaşında çadır kurduğum şehirden sesleniyorum: Gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan millet teslim oluyor mu olmuyor mu!” İttifak, Ankara’da yok. Bir anlaşma yapamadık. Bu seçimlere kendi adaylarımız ile giriyoruz ancak geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen yüreğinde vatan, millet sevgisi olan, saraya itirazı olan, tek adam rejimine itirazı olan seçmen. O seçmen hala Dikili, İzmir, Ankara, İstanbul ve 81 ilde.

İzmir, Dikili gençlerin kadınların her saatte kadınların ve gençlerin duyabildiği kimsenin kimseye kötü gözle bakmadığı güvenli kentler olmaya devam edecek. Bunun teminatı sizlersiniz. Biz iyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde bizimle olan Dikili, İzmir ittifakını kuranlara güveniyoruz. Türkiye ittifakına güveniyoruz."