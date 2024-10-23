Özgür Özel'den Diyarbakır'da Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Alelacele süreç, son derece risk ve tehlike barındırıyor...'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Özel, MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilişkin olarak, "Bugün Cumhur İttifakı'nın Kürtlerin sorunlarını görmediği, gündeme almadığı, alelacele bir şeyler yaptığı süreç son derece riskler, tehlikeler barındırmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME

Buradaki konuşmasında Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyarete değindi ve Demirtaş'ın yaptığı çağrı metninin her kelimesine katıldığını söyledi.

Özel, "Altını imzalıyorum" dedi.

Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması devleti kadınların arkasından çekmiştir. Bu kadar kadın cinayetinin artmasının nedeni iradenin ortaya konuluş biçimdeki aksaklıktır.”

NARİN GÜRAN CİNAYETİ İDDİANAMESİ

“Cinayetin kimin işlediği iddianamede yok. Bu cinayetin işlenme sebebi, 8 yaşındaki sabi neden katledildi bu yok. Yasama, yürütme, yargı topluma bilmediğimiz hiçbir şeyi söylememeye devam ediyor.”

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

"Buraya gelmeden 24 saat önce Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz. Herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Biz meseleye şuradan bakıyoruz: Bahçeli'nin sözü sadece bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek kürsü, oradan söylenecek bir söz, lağvolacak bir örgüt...

CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa da söylesin. Şu söz söylenmesin, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, bir sorun vardır onu da birisi konuşunca bitecektir. Böyle Türkiye'deki Kürtlerin sorununu yok sayıyorsunuz."

"KÜRTLERİN SORUNU OLUP OLMADIĞINA KÜRTLER KARAR VERİR"

"Kürt sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar veremez. Büyük devlet karar vermiş, küçük Devlet de dün ilan etmiş gibi duruyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez, aksine onlar böyle söyledikçe derinleşir. Kürtlerin sorunları Kürtler sorun kalmadı diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir.

Terörün varlığı tüm Türkiye'nin sorunudur ama Kürtlerin sorunları da sadece Kürtlerin değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Bu iki sorun eş zamanlı çözülmedikten sonra sorun doğurmaya devam edeceğiz."

"DİYARBAKIR'DAKİ İYİ NİYETİ VE ENDİŞEYİ GÖRÜYORUZ"

"Diyarbakır'daki iyi niyeti ve endişeyi görüyoruz. Bir kez da süreç daha yürütülmesi, bir kez daha başarısızlık geçen sefer ne yaşattıysa çok daha fazlasını yaşatabilir. Bu sebepten dolayı çok daha dikkatli olmak durumundayız. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin parlamentoda konuşmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir.

Bugün Cumhur İttifakı'nın Kürtlerin sorunlarını görmediği, gündeme almadığı, alelacele bir şeyler yaptığı süreç son derece riskler, tehlikeler barındırmaktadır. Bir yandan bir sorunu çözeceğiz derken hangi sorunu çözülmeye çalışıldığı konusunda derin şüpheler vardır. Kürt sorununu yok sayıp bir sorunu çözenlerin Erdoğan'ın sorununu çözmek üzere bir süreç yürüttüklerine ilişkin endişeler hızla bertaraf edilmeli."