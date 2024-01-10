Özgür Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
CHP'nin Ankara Etimesgut'ta 'Behzat Ç' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına Mansur Yavaş’ın itirazı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.
CHP'de bugün önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Açıklanacak adaylar merakla beklenirken, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu iddiası gündem haline geldi.
Bugün CHP Genel Merkezi'ne de gelerek görüşmelerde bulunduğu öğrenilen Beşikçioğlu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.
Özel, Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına Mansur Yavaş’ın itirazı olup olmayacağı yönündeki soruya, “Mansur Beyle bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti hala daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.
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