Özgür Özel'den Erdoğan'a '14 Ocak' tepkisi: 'Bu siyaseten saygısızlıktır!'
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce tarihini 15 Ocak Pazartesi olarak duyurduğu aday tanıtım toplantısını 14 Ocak Pazar gününe aldı. Erdoğan’ın bu hamlesine tepki gösteren CHP lideri Özel, “Pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Bu onun ne kadar korkak olduğunu gösterir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,
Manisa Akhisar’da, Akhisar Belediyesi’nin Cumartesi Pazarı ve Yaşam Alanı Toplu
Açılış Töreni’ne katıldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce tarihini 15 Ocak
Pazartesi olarak duyurduğu aday tanıtım toplantısını 14 Ocak Pazar gününe
aldığını açıklamıştı.
Manisa’da konuşan Özel, Erdoğan’ın bu hamlesine tepki
gösterdi, ‘siyasi saygısızlık’ dedi.
"SİYASETEN SAYGISIZLIK, GÖRGÜSÜZLÜK..."
Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı belediye
başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı,
biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını
yayınlaması. Amacı hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini
kısmak. Ey Recep Tayyip Erdoğan: Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi
hiçbirimizi susturamazsın, sesimizi duyacaksın, sana bu sesi duyuracağız. Bu
siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür. Bu esas, ne kadar çok korktuğunu;
sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir. Korkamayacağız.
İstedikleri kadar engellesinler; bu talebi yükseltmemizi, bu ülkenin ortak geleceğine
sahip çıkmamızı engelleyemezler, engelleyemeyecekler. Tandoğan’da Pazar günü
hepimizin sesini duyacak” ifadelerini kullandı.
“BÜTÜN PARTİLERE VE ERDOĞAN’A ÇAĞRIDA BULUNUYORUM”
CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu
şekilde:
“Bugün evimdeyim. 13 yıl önce ilk kez milletvekili olduğumda
o dönemde Akhisar’ın milletvekili yoktu. Ben geldim, ilçe başkanı Vehbi
Bakırloğlu’nun yanında söz verdim, dedim ki Özgür Özel Akhisar’ın
milletvekilidir… Birlikte emek verdiğimiz Besim Dutlulu, birlikte görev
yaptığımız ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, parti muhalefetteyken emek
veren belediye meclis üyelerimiz, CHP ailesinin, partisini evladı gibi seven
insanları; bir hayale inandılar, çalıştılar, Akhisar’dan hem milletvekili hem
de belediye başkanı çıkardılar… Ne zaman, Özgür Özel nerede bir göreve talip
olsa bu Akhisar hep arkasında durdu… Akhisar önemli bir işi daha başardı, Genel
Başkan çıkardı.
İsraf etmek yerine, kendi partisinden yandaş müteahhitlere
çöp toplama ihaleleri vermek, onlara inşaatlar vermek yerine; Akhisar’ın öz
kaynakları ile destan yazıyor Besim Başkan…
Bundan 20 yıl önce bir emekli, 1 buçuk asgari ücret
alıyordu… En düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17
bin lira, ancak bir buçuk asgari ücret alınsa, en düşük emekli maaşının 25 bin
lira olması lazım, ama 7 bin 500 lira. Kötü bir şaka gibi. Ev de kira değilse;
bir başına bile olsa bir emekli karnını doyurmaya, evini ısıtmaya yetmeyecek
bir para veriyorlar.
Meclis’te bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan’a
çağrıda bulunuyorum. Bu sefalet maaşını kabul etmiyoruz, bunu derhal artırmak
zorundadır Meclis… Emeklide olmayınca esnafta olmaz, pazarcıda olmaz, kimsede
olmaz. Bir kurum var, TÜİK. Bu kurum enflasyonu hesaplıyor, bir enflasyon ilan
ediyor, buna göre de emekliler ve çalışanlar zam alıyorlar. TÜİK’e göre değil
de gerçek enflasyonla zam verilseydi; bütün çalışanlar yüzde 35 daha fazla,
bütün emekliler yüzde 35 daha fazla zam alacaklardı. Tayyibi Üzmeyen İstatistik
Kurumu yalan attığı için, kötü hesap yaptığı için; emeklinin ve çalışanın
cebinden her ay para çalınıyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Büyük bir
hırsızlıktır. Emekliyi de emekçiyi de haksız yere yoksullaştırmaktır. Biz bu
haksızlığın karşısında durmaya; emeklinin de emekçinin de hakkını savunmaya
devam edeceğiz. Söz veriyoruz.
“TANDOĞAN’DA BÜYÜK BİR KALABALIKLA BU İKTİDARA ARTIK YETER
DİYECEĞİZ”
Pazar günü; Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle beş hakim anayasayı askıya aldığı için… Bugün Anayasa Mahkemesi’ni yok sayıyor, yarın mülkiyet hakkını yok sayar. Anayasa hepimizin güvencesi. Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu milletvekiliyse; Anayasada yazdığı için, gücünü oradan alıyor. Besim Dutlulu belediye başkanıysa, gücünü Anayasadan alıyor. Oturduğun evin tapusu, mülkiyet hakkından… Hepsi Anayasada sayesinde var. Bugün bir maddesini yok sayanlar, yarın senin malına, emekli maaşına, babandan gelecek mirasa göz koyabilirler.
Bu pazar; memlekete, ortak geleceğimize, özgürlüğümüze, yaşam
hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Tandoğan’da pazar günü
saat 13.00’te, Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerle hak, hukuk, adalet
diyeceğiz; aş, ekmek diyeceğiz, emeğe saygı diyeceğiz; emekli maaşıma dokunma
diyeceğiz. Kim, neye sahip çıkmak istiyorsa, bizimle gelsin; kim kendisine
sahip çıkılsın istiyorsa Tandoğan’a gelsin. Tüm Türkiye’yi bekliyoruz. Bu
çağrıya sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler olumlu cevap verdiler;
Tandoğan’da büyük bir kalabalıkla bu iktidara artık yeter diyeceğiz. Hep birlikte
sesimizi yükselteceğiz.
“SESİMİZİ DUYACAKSIN, SANA BU SESİ DUYURACAĞIZ”
Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan pazartesi günü
yapacağı, belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting
saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak
yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı emeklinin sesini kısmak, amacı EYT
mağdurlarının, staj mağdurlarının sesini kısmak. Amacı enflasyona isyan
edenlerin, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin;
hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan
sesleniyorum: Ey Recep Tayyip Erdoğan: Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru,
çiftçiyi hiçbirimizi susturamazsın, sesimizi duyacaksın, sana bu sesi
duyuracağız.
“SİYASETEN SAYGISIZLIKTIR”
Bir ülkenin Cumhurbaşkanı; bir mitingin, önceden ilan
edilmiş bir mitingin saatine eğer kendisi aday tanıtım koyuyorsa, önceden ilan
edilen bir mitinge başka bir parti etkinlik koyuyorsa, bu siyaseten
saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür. Bu esas, ne kadar çok korktuğunu; sizin ne
kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir.
Korkamayacağız. Tandoğan’a terör yapmaya, kalp kırmaya
gitmiyoruz; birlik, beraberlik için sesimizi duyurmak, yoksulların sesini
duyurmak için gidiyoruz. Öyle olunca da istedikleri kadar engellesinler; bu
talebi yükseltmemizi, bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı
engelleyemezler, engelleyemeyecekler. Tandoğan’da Pazar günü hepimizin sesini
duyacak.
Önümüzde yerel seçimler var. Belediye Başkanımız uzun yıllardır Akhisar’a hizmet ediyor. Babası da Akhisar’a hizmet etti. Bu seçimde Besim Dutlulu’dan rekor oy bekliyoruz. Kendisi ifade etti, tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. İyi projeleri gördüler, oybirliği ile destek verdikleri projeler için kendilerine teşekkür ederiz. Akhisar, geçmişte partizanlıktan çok çekti…
Akhisar’ın mahalleleri
arasında, geride kalmış mahallelerine pozitif ayrımcılık yapılıyor. AK Partili,
MHP’li demeden; partimize kaydı var mı yok mu diye bakmadan hizmet edilecek kim
varsa, hizmet etmeye devam ediyoruz, bundan sora da devam edeceğiz.
“ZAMMA RAĞMEN İKTİDARA OY VEREN, İKTİDARIN ZAMMINA ENGEL
OLAMAZ”
Bir şeyi biliyorum ve bir çağrıda bulunmak istiyorum:
Bildiğim şu: Akhisar’ın AK Partilisi de MHP’lisi de önceye göre çok daha iyi
hizmetlerin, çok daha ucuza yapıldığını, israfın bittiğini, tasarrufun da
kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyorlar. Bir de 14 Mayıs’ta oy
verdiklerinin, o günden bu yana somun ekmeğe yüzde 65 zam yaptığını da
biliyorlar. Bu durumda yapılacak bir şey var. Bu iyi hizmetler için Besim
Başkan’a oy verdiklerinde; zamları yapanlara da bir sarı kart göstermiş
olacaklar. Zamma rağmen iktidara oy veren, iktidarın zammına engel olamaz.
Manisa Büyükşehir, iyi yönetilmiyor; Manisa Büyükşehir bıkmış, paraya doymuş, ama ranta doymayan, yandaş kayıran, kendi arsalarına imar değişikliği yapan ve halkı küçük gören bir anlayışla yönetiliyor… Cıva gibi bir delikanlı var, Ferdi Başkan’a, Ferdi Zeyrek’e büyükşehri verirsek, Akhisar’ın büyükşehirden kaynaklanan bütün sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacağız. Ülkesini ve vatanını seven, birbirini seven insanlarsınız. Akhisar’da sevginin sürmesine, hizmetin sürmesine; Akhisar’ın kalkınmasının sürmesine destek olmaya devam edin. Onları sizlere emanet ediyoruz, sizi de Allah’a emanet ediyorum.”
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