CHP - DEM Parti görüşmesi: İşbirliği 'kent özelinde' olacak

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’ye yaptığı ziyaretin ardından DEM Parti’nin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özel’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Liderlerin yerel seçimlerde olası işbirliklerini, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay üzerinden yaşanan yargı krizini ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Liderler görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Özel, “Ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iletişimin ilk adımlarıdır. Bundan sonraki süreçte de DEM Parti ile ilişkilerimizi açık ve şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz” dedi. Toplantının bir gündeminin de yerel seçim olduğunu söyleyen Özel, “Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları görüşmede derinlemesine olmadan toplu ittifaklar yerine “kent uzlaşısı” önerisini ele aldıklarını belirtti. Hatimoğulları, “Yerel seçimler bazen genel siyasetin gölgesinde değerlendiriliyor, bu eksik bir şeydir. Yerel seçimleri aynı zamanda kentin kendi dinamikleri üzerinden değerlendirmek zorundayız. İşbirliği konusunda yöntemler nasıl olabilir konusunda derinlemesine olmasa da bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk” dedi.

KENTLER BELİRLENECEK

DEM Parti’nin eş genel başkanı Bakırhan ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerel yönetimler anlayışımızın batıda da karşılık bulması için, işbirliği, güçbirliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılabileceğini, tartışılması gerektiğini bugün dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecek.”

TABANDA BİRLİK VURGUSU

Görüşmeyi değerlendiren CHP kaynakları, “Ortak bir çalışma ekibi oluşturulması konuşulmadı. Liderlerin tekrar buluşması da konuşulmadı. Kent uzlaşısı önerisi gündeme geldi ancak detaylıca bir analiz yapılmadı. Konu sadece yüzeysel olarak görüşüldü. Şimdi partiler kendi içlerinde, ayrı şekilde, hangi illerde kent uzlaşısı yapılabilir bunu değerlendirecek. Buna göre de partiler kurmaylar düzeyinde çıkan sonuçlara göre görüşecek” bilgisini paylaştı. CHP kurmayları ayrıca yine sadece DEM Parti için değil tüm partiler için yaptıkları “tabanda birlik” vurgusunu yineledi. Öte yandan CHP lideri Özel, toplantı sonrası açıklamasında pazar günü yargı krizine karşı yapacakları miting için çağrı yaptı.

‘İSTANBUL ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPILMADI’

CHP’li kurmaylar İstanbul’un ilçeleri üzerinden pazarlık ya da herhangi bir il üzerinden değerlendirme olmadığını söyledi. Kurmaylar, “CHP İstanbul’da her ilçede kendi adayını çıkaracak. Şu ana kadar açıkladığımız adayların çoğu da parti içinden gelen isimler” dedi. Görüşmede DEM Partililerin şehirlerde “sivil toplum kuruluşu, baro, demokratik kitle örgütü kökenli adaylara önem verdiklerini ilettikleri” de aktarıldı. Yereldeki parti örgütlerinin de işbirliği için temasa geçebileceğini söyleyen kurmaylar, “Bazı yerlerde örgütlerin anlaştığını, işbirliği yapıldığını görebiliriz” dedi. DEM Parti’nin bir ilçe ya da il belediye başkanlığı talebinin olmadığı da kaydedildi.