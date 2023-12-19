Özgür Özel'den Erdoğan’a Bakan Tekin çağrısı: 'Bu Bakan'ı görevden almazsan…’

Yayınlanma: 19.12.2023 - 00:19

Güncelleme: 19.12.2023 - 00:20

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıkladı.

"PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekin yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP ERDOĞAN, BU BAKANI GÖREVDEN ALMAZSAN..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tekin'e tepki göstererek Erdoğan'a seslendi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakan'ı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"