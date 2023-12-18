Özgür Özel'den Necip Hablemitoğlu paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nun vefatının 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
CHP lideri Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülüşünün 21. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Özel paylaşımında, "Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden #NecipHablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden #NecipHablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum.#18Aralık2002 pic.twitter.com/UIPCA0weNo— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 18, 2023
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