Özgür Özel'den Necip Hablemitoğlu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nun vefatının 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:25
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CHP lideri Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülüşünün 21. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Özel paylaşımında, "Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden #NecipHablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.


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