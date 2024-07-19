Özgür Özel'den 'Furkan Apartmanı davası' açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında açıklama yaptı ve 'Verilen karar hepimizi derinden üzmüştür' dedi.
Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında X hesabında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verilen kararın herkesi üzdüğünü, Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceklerini söyledi.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
“Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz.”
Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2024
Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz.
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