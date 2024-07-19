Özgür Özel'den 'Furkan Apartmanı davası' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında açıklama yaptı ve 'Verilen karar hepimizi derinden üzmüştür' dedi.

ANKA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 22:05
Özgür Özel'den 'Furkan Apartmanı davası' açıklaması
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Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında X hesabında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verilen kararın herkesi üzdüğünü, Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceklerini söyledi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

“Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz.”

 


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