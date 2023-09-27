Özgür Özel'den gündem olan 'Macron' sözlerine açıklama: Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:42

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:43

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in verdiği röporajda kullandığı 'Macron' örneği gündem oldu.

"CHP'ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre…" diyen Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edildi.

Özel, söz konusu tartışmalara sosyal medyadan yanıt verdi.

"CHP'YE BİR MACRON ARAMIYORUZ"

Geçen günlerde resmi olarak genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel, BirGün'ün sorularını yanıtladı.

Konuşmasında Türkiye siyasetine yönelik bir özeleştiri yapan Özel, "Ecevit de vardı İnönü’nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey’in geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk’ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız" demişti.

"SIRF BEYAZ GÖMLEK GİYİYOR DİYE..."

Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar. Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir."

İMAMOĞLU'NU MU KASTETTİ? ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Özel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özel'in bu ifadelerle İBB Başkanı İmamoğlu'nu kastettiği öne sürüldü. Özel, söz konusu iddialara X hesabından yanıt verdi.

Özel, yaptığı paylaşımda, "Yok artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim. Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" ifadelerini kullandı.