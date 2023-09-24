Özgür Özel'den sert çıkış: 'Bu partiye bir genel başkan gelecekse...'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:34

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin nasıl bir siyaset izlememesi gerektiği konusunda görüşlerini aktaran Özgür Özel, "Bizim oyumuz yüzde 25, tepemizde görünmez bir cam tavan var. Zıplamayalım, nasıl olsa aşamıyoruz... O zaman sağdan soldan, hatta sağdan, daha sağdan desteklerle onlara açılarak, oradan danışmanlarla, onlara ait söylemlerle yürümeye çalışmak yerine ya da yüzde 48'i 50+1 yapmak için ittifaklara mecburiyetten seçime ertesi gününden itibaren sürekli duracağı yeri başkasına göre tayin etmemeli" dedi.

"CESARETLİ BİR SİYASET İÇİN YOLA ÇIKMIŞ DURUMDAYIZ"

Özel, şöyle devam etti:

"Bunun yerine kendi pozisyonunu doğru tarif eden, doğru yerde duran ve kendinden emin olan, geri kalan bütün siyasetin ona göre şekilleneceği ilkeli, özgüvenli ve cesaretli bir siyaset için yola çıkmış durumdayız."

"BİZE DAYATILAN SİYASETE İTİRAZ EDİYORUZ"

"Bunu yaparken Türkiye'de bize dayatılan siyasete itiraz ediyoruz" diyen Özel, "Ne diyor? İşte o Recep Tayyip Erdoğan'ın meşhur anlayışı... Kimlik siyaseti, dikine kesen siyaset; bir farklılığı bulalım, üzerinde tepinelim, bir tarafı şeytanlaştıralım, kendi arkamızı kalabalıklaştıralım" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Bunun yerine enine kesen bir siyaset; AK Partili'nin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, HDP'linin de yoksuluna dokunan, işsizine dokunan, geleceğine kaygı duyanlarına dokunan ve hepsine dokunurken alt tarafı koruyan, bir krema tabakasının sürekli mutlu olmasına itiraz eden, gerçek anlamda halkçı, sendikaların güçlenmesini savunan, sivil toplumla dayanışma içinde, meslek örgütünü güçlendiren ve meslek örgütünden, sendikadan, sol-sosyal demokratlardan güç alan ve kendini yeniden tarif eden bir anlayışla 'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' diyoruz."

"'ARKANDAYIZ' DİYORSANIZ BEN YOLA ÇIKIYORUM"

"Bu partiye bir genel başkan gelecekse tombaladan çıkmayacak, meteorla düşmeyecek ancak sizin kefaletiniz, sizin yüreğiniz, sizin desteğinizle bu partinin bir evladı olacak" vurgusunu yapan Özel, şunları kaydetti:

"Siyaset söz ile yapılır. Söz ile yapılan her iş hataya açıktır. Siyasete girdiğim ilk günden bugüne kadar kalp kırmış mıyımdır? Kırmışımdır. Burada mahsur yok, gözün içine baka baka özür dilerim. Kırdığımdan, üzdüğümden, varsa hakkının yenmesine sebep olduğumdan bunlardan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Beni çok kıran oldu, üzen oldu. Benden yana olan ne kadar hak varsa helal olsun. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık, küskünlük çıkarmıyorum. Size şunu soruyorum; üyelerimiz Atatürk'ün baba ocağının gerçek sahipleri, bu evladınıza 'Özgür arkandayız' diyorsanız ben yola çıkıyorum."