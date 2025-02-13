Özgür Özel'den 'İliç katliamı' paylaşımı: 'Murat Kurum hesap vermedi'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 18:33

Güncelleme: 13.02.2025 - 18:40

Erzincan İliç’teki ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kaymasında dokuz işçinin yaşamını yitirmesinin üzerinden bir yıl geçti.

CHP Genel Başkanı Özel, 9 işçiyi andığı sosyal medya paylaşımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hesap vermediğini aktardı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Erzincan İliç katliamının 1'inci yıldönümünde yaşamını yitiren 9 işçimizi rahmetle anıyorum.

Katliamın üzerinden 1 yıl geçmesine karşın, başta facianın asıl sorumlusu Çevre Bakanı Murat Kurum olmak üzere sorumlular hesap vermedi.

TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu, raporunu dahi yazamadı.

Soma, Ermenek, İliç dahil tüm iş cinayetlerinin sorumluları hesap verene kadar mücadelemizi siyasi ve hukuki boyutta sürdürmeye devam edeceğiz."