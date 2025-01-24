Hakları için eyleme geçen emekçiler işten çıkarılmıştı: İliç’te mahkeme işçiyi haklı buldu!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:51

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:01

Erzincan İliç’te 13 Şubat 2024’te ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Facianın meydana geldiği madende 2022 Kasım’da taşeron şirket Çiftay’da emekçiler olumsuz çalışma koşullarına karşı eyleme çıktı.

Bunun ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Maden-Sen üyesi işçiler işten çıkarıldı. Sendika ise söz konusu durumu “Sendikal tazminat, boşta geçen sürelerin tazmini ve işe iade” talebiyle yargıya taşıdı. Ankara 58. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme işçiyi haklı buldu.

Mahkemenin verdiği kararda, “Davalı işverence gerçekleştirilen fesih işleminin geçersizliğine ve davacının davalı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. işyerindeki işe iadesine, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın ödenmesi gereken sendikal tazminat miktarının davacının bir yıllık brüt ücret tutarı 192 bin 420 TL...” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, istinaf yolunu açık bıraktı.