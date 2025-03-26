Özgür Özel'den İngiltere’ye eleştiriler: ‘Bu konuda bir şey söylemesini anlayamıyorum’

Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:05

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye röportaj verdi. Özel verdiği röportajda özellikle İBB'ye yönelik Ekrem İmamoğlu dahil 50 kişinin tutuklanmasına İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin paylaşımına göre, İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı eleştiren Özgür Özel, "Bu nasıl dostluk?" diye sordu.

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını hatırlatan Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız."