CHP'nin 'boykot' kararı Fatih Portakal'ı üzdü: Özgür Özel'e böyle seslendi!
CHP lideri Özgür Özel'in merkez medya ve şirketlerine yönelik boykot çağrısında bulunmasının ardından gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel'e seslenen Portakal, "Bir kez daha düşünmeli" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı.
Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası Espressolab yer aldı.
Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.
D&R VE İDEFİX’E KİTAP BOYKOTU
CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:
“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar."
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.
FATİH PORTAKAL'DAN "BOYKOT" ÇIKIŞI
CHP'nin "boykot" çağrısı gündemdeki yerini korurken; gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
X'ten bir paylaşım yapan Portakal, Özgür Özel'e seslendi.
Portakal, "CHP lideri boykot çağrısı yapıyor. Patronları umurumda değil, ancak o şirketlerde binlerce maaşlı insan çalışıyor. Faturayı patron ödemez hatta der ki; işlerim düştü, çıkarma yapıyorum. Sistem ve ahlaki düzen buna müsait. Bence bir kez daha düşünmeli Özgür Özel ve ekibi!" dedi.
CHP lideri boykot çağrısı yapıyor. Patronları umurumda değil, ancak o şirketlerde binlerce maaşlı insan çalışıyor. Faturayı patron ödemez hatta der ki; işlerim düştü, çıkarma yapıyorum. Sistem ve ahlaki düzen buna müsait. Bence bir kez daha düşünmeli @eczozgurozel ve ekibi!— fatih portakal (@fatihportakal) March 26, 2025
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