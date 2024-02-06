Özgür Özel'den İslahiye'de 'dirençli kentler' vurgusu: 'Bizim insanımızın hayatı, Japonya'daki insanların hayatından değersiz değil'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:50

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Gaziantep İslahiye'de konteyner kentte yaşayan depremzede yurttaşları ziyaret etti.

Özel, “Dünyanın en güzel memleketinde, dünyanın en yiğit, en mert, en güzel insanlarının yaşadığı bu memlekette her bir canımızın kıymetini hep birlikte bilmek durumundayız. Bunun için tüm siyasi partiler, üzerine düşen görevi yapmak zorunda, yerel yönetimler yapmak zorunda, iktidar yapmak zorunda, muhalefet yapmak zorunda” dedi.

Özel, ziyaret sırasında depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

"JAPONYA’DA KİMSENİN BURNU BİLE KANAMIYOR"

Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geçen sene bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin acısını hep birlikte yaşadık. Bütün bir millet olarak da hep birlikte bunun altından kalkmaya çalıştık. Ben, böyle bir günde, böyle bir süreçte kesinlikle siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Onun için depremde bütün ülkemizde, özellikle depremden etkilenen 10 ilimizde hayatını kaybeden, resmi rakamlara göre 50 binin üzerindeki bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerin, sizlerin şahsında bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızı Allah'tan şifa diliyoruz. Bir daha hem Gaziantep'imizin, hem Türkiye’mizin böyle bir acıyla karşılaşmamasını temenni ediyorum. Hepimizin görevi depreme karşı bütün tedbirlerimizi almak, dirençli kentler yaratmaktır. Çok büyük depremler oluyor Japonya’da ama kimsenin burnu bile kanamıyor."

"Bizim insanımızın hayatı, Japonya'daki insanların hayatından değersiz değil. Dünyanın en güzel memleketinde, dünyanın en yiğit, en mert, en güzel insanlarının yaşadığı bu memlekette her bir canımızın kıymetini hep birlikte bilmek durumundayız. Bunun için tüm siyasi partiler, üzerine düşen görevi yapmak zorunda, yerel yönetimler yapmak zorunda, iktidar yapmak zorunda, muhalefet yapmak zorunda. Bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ederek, bu gece Miraç Kandili. Kandilinizi kutluyorum. Miraç, peygamber efendimizin Hz. Muhammed'in ilahi mertebeye yükseldiği gündür. Geçen sene bugün yataklarına ertesi gün kalkıp evlatlarının rızkını sağlamak için, bu millete, devlete hizmet etmek için gözlerini yummuş olanlar bir daha gözlerini açamadılar. Onlar da allah katına yükseldiler. Allah onların da şehadetini kabul etsin. Hepinizin başı sağolsun.”