Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında özel görüşme: Milli yıldıza İspanyol futbolcu örneği!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:45

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:03

Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler ile eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan hoca, genç yıldızdan Brahim Diaz’ı örnek almasını istedi.

ARDA GÜLER'E BRAHİM DİAZ ÖRNEĞİ

İspanya merkezli Don Diario’da yer alan habere göre, Ancelotti, Arda Güler’den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi. Arda Güler ile özel görüşen deneyimli hocanın, Brahim Diaz’ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirttiği ve savunmasını geliştirmesi sonrası İspanyol futbolcunun forma giymeye başladığını hatırlattığı kaydedildi.

Brahim Diaz

26 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Ancelotti’nin Arda Güler’e örnek gösterdiği Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla 26 maça çıktı. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Arda Güler ise eflatun-beyazlılarla 3 maça çıkarken 76 dakika sahada kaldı.