Özgür Özel'den 'laiklik' mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu devrimin 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:50
Özgür Özel'den 'laiklik' mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Abone Ol google-news

Laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girişinin 87.'inci yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bir mesaj yayımlandı. 

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."



Laiklik haberleri Türkiye Cumhuriyeti haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri

İlgili Haberler

Laiklik ve hukuk devleti - Av. Ali Yılmaz GÜRKAN

Laiklik ve hukuk devleti - Av. Ali Yılmaz GÜRKAN
3 Mart 'Laiklik Günü' ilan edildi

3 Mart 'Laiklik Günü' ilan edildi
Hilafet-laiklik çatışmasına doğru mu?

Hilafet-laiklik çatışmasına doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon