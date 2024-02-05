Özgür Özel'den 'laiklik' mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:50

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:50

Laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girişinin 87.'inci yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bir mesaj yayımlandı.

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."



