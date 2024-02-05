Özgür Özel'den 'laiklik' mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu devrimin 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.
Laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girişinin 87.'inci yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bir mesaj yayımlandı.
Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."
Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. pic.twitter.com/t5ERGg3K8q— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024
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