Depremzedelere 'gözdağı' vermişti... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı: 'Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:23

Güncelleme: 04.02.2024 - 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Ben gördüğüm andan itibaren etkisinde değilim. Bugün özellikle aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz diye ziyaret ettik. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden geleni yaparız" dedi ve ekledi:

"Ümit ediyorum bu kayıp, bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir."

ERDOĞAN'A YANIT: DEPREMZEDEYE TEHDİT OLUR MU?

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine de sert tepki gösterdi.

Özel, "Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa hizmet gelmez' ifadeleri gerçekten vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar. Hatay'a siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını Hataylılara havale ediyorum. Diyor ki 'Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı hizmetsiz bıraktım, seçmezseniz yine getirmem.' Yalan da söylüyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. Depremzedeye tehdit olur mu, böyle vicdan olur mu!" dedi.

CHP lideri son olarak, "Recep Tayyip Erdoğan'un kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez... Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Yazıklar olsun! Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum! Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuşmuştu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef almış, aynı zamanda bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı.