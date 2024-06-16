Özgür Özel'den 'İsrail' tepkisi: 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
CHP lideri Özel, bayramlaşma sırasında kendisine "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" diyen bir kişiye tepki gösterdi.
Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.
Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.
Özel, camiden ayrılırken bir yurttaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine sert çıktı.
"CUMHURBAŞKANI BANA TEŞEKKÜR ETTİ"
Özel, şunları söyledi:
"Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor.
Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?"
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Baştan çıkarmada usta olan 4 burç
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var