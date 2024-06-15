Özgür Özel’den Ethem Sarısülük paylaşımı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:26

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara’nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük’ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!”