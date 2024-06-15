Özgür Özel’den Ethem Sarısülük paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü ölümünün 11. yılında andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:26
Özgür Özel’den Ethem Sarısülük paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara’nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük’ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!”


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