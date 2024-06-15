Özgür Özel’den Ethem Sarısülük paylaşımı
CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü ölümünün 11. yılında andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara’nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük’ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!”
Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara'nın göbeğinde vurulan #EthemSarısülük'ü ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 14, 2024
Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız! pic.twitter.com/pGNSZrp9az
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