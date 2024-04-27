Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ında seçim sonuçları açıklandı. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel sonuçların ardından basın mensuplarına konuşma yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:51
Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'
Abone Ol google-news

İYİ Parti Kurultay'ında sonuçlar açıklandı. Oyların çoğunluğunu alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Siyasi parti başkanları düzeyinde ilk tebrik CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DİKKATLE TAKİP ETTİK"

Özgür Özel seçim sonuçlarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar. Hem de ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz de dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte Grup Başkanvekilliği yaptığım İYİ Parti'de çok emeği olan, çok kıymetli bir isimdir. 

Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey ile birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti iyi insanlardan oluşan bir partidir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER HAKKINI HELAL ETSİN"

Özgür Özel, İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da konuştu. Özel, Akşener'e sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. Özel'in konuşması şu şekilde yer aldı:

"Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye İttifakı ile birlikte olarak AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun. Ayrıca Meral Akşener çok değerli bir insan, türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan insandır. Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu ile mimarlarından birisidir.

Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz, o da hakkını helal etsin. İYİ Parti ve İYİ Partililer için hayırlı olsun"


İlgili Haberler

Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'

Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'
Özgür Özel'den müzakere mesajı: 'Sevinir ya da üzülürsün...'

Özgür Özel'den müzakere mesajı: 'Sevinir ya da üzülürsün...'
Özgür Özel, memleketinde: ‘Birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz’

Özgür Özel, memleketinde: ‘Birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi
Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı

Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!
Teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: 'Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım'

Teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: 'Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım'
Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu

Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu
Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!

Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş